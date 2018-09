Kehrtwende: Porsche will künftig kein Dieselauto mehr anbieten

Am Sonntagabend traf sich Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel mit den Chefs deutscher Autokonzerne, um im Zuge des Abgasskandals über Hardware-Nachrüstungen älterer Dieselfahrzeuge zu beraten. Vor allem ging es um mögliche Förderungen für die von den Autobauern bisher abgelehnten, teuren Nachrüstung der Motoren.

Schon im Vorfeld sorgte der mit den Marken Cayenne und Macan ebenfalls in den Dieselskandal involvierte deutsche Sportwagen-Hersteller Porsche für Aufsehen. Vorstandschef Oliver Blume kündigte in einem Interview für die Bild am Sonntag das Aus für Dieselfahrzeuge an. Porsche wolle sich künftig auf das konzentrieren, was man gut könne: „Das sind emotionale, leistungsstarke Benziner, Hybride und ab 2019 werden es auch reine Elektrofahrzeuge sein“, erläuterte Blume.

Diesel-Antriebe spielen bei Porsche traditionell nur eine untergeordnete Rolle, da der Autobauer erst mit den SUVs Cayenne und Macan auf den Dieselzug aufsprang und Motoren der VW-Konzernschwester Audi einbaute - und damit in den Sog des Abgasskandals geriet. Zuletzt lag der Diesel-Anteil bei nur zwölf Prozent. Die Nachfrage ist wegen der Dieselkrise rückläufig, seit Februar hat Porsche gar keinen Diesel mehr im Portfolio. Der Autobauer betonte: " Porsche verteufelt den Diesel nicht. Er ist und bleibt eine wichtige Antriebstechnologie." Für Porsche als Sportwagenhersteller sei man aber zu der Überzeugung gelangt, künftig ohne Diesel auskommen zu wollen.

Kehrtwende?

Allerdings kündigte Blume bei seinem Wien-Besuch Anfang Mai gegenüber dem KURIER noch einen weiteren Diesel der SUV-Marke Cayenne an. Von einem völligen Ausstieg war in diesem Interview noch keine Rede. „Der Diesel gehört auch in Zukunft zum Antriebsmix dazu“, sagte Blume damals, „wir haben viele Kunden, die sich einen Diesel wünschen.“ Seine bisherigen Diesel-Kunden will Porsche jedenfalls weiter betreuen.