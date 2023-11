Beliebte Kaufhauskette kehrt nach Österreich zurück

Stärkung des Einzelhandels in kleinen und mittelgroßen Städten

„Wir haben den Anspruch, Gutes zu günstigen Preisen anzubieten und dabei möglichst nah an unserer Kundschaft zu sein, um ihr kurze Einkaufswege zu ermöglichen“, sagt Ivana Jezidzic, Bereichsleiterin Vertrieb von Woolworth Österreich. „Wir haben uns daher bewusst dazu entschlossen, unsere erste Filiale in Österreich in einer mittelgroßen Stadt wie Eisenstadt zu eröffnen.“ Auch im Heimatmarkt Deutschland konzentriert sich Woolworth auf die Stärkung des Einzelhandels in kleinen und mittelgroßen Städten. Ergänzend dazu siedelt sich das Unternehmen in größeren Innenstädten an.

„Die Österreicherinnen und Österreicher wissen genau, was ihnen gefällt und was sie suchen. Wir möchten ihnen künftig ein Angebot machen, das ihnen dabei hilft, ihr Zuhause zu verschönern“, erläutert Ivana Jezidzic das Woolworth-Konzept. „In unserem Sortiment finden Familien, Singles, Jugendliche genauso wie Seniorinnen und Senioren nahezu alles, was sie für den Alltag benötigen. Wir sprechen keine bestimmte Zielgruppe, sondern alle preisbewussten Menschen an.“