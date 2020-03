Kaufgerüchte: Wiener Stadtwerke als "Weißer Ritter" für die EVN?

EVN und Wiener Stadtwerke sind einander nicht ganz fremd: Gemeinsam hält man knapp mehr als die Sperrminorität am börsenotierten Stromkonzern Verbund, seit 2010 sind die Stimmrechte gebündelt. Darüber hinaus sind die Vertriebsagenden von EVN und Wiener Stadtwerken seit rund zwei Jahrzehnten in der Vertriebspartnerschaft EnergieAllianz gebündelt, bei der zusätzlich auch noch die Energie Burgenland an Bord ist.

Dass die EnBW ihren EVN-Anteil gerne loswerden würde, kommt nicht unerwartet. Die Deutschen waren 2002 erstmals eingestiegen und hatten ihr Aktienpaket sukzessive ausgebaut. Im Jahr 2005 wurde der Anteil kräftig um 16,5 Prozent aufgestockt. Nach der Finanzkrise 2009 war dann die Rede von Verkaufsabsichten. Der damalige 36-Prozent-Anteil von EnBW wurde - inklusive Paketaufschlag - mit einem Wert von rund einer Milliarde Euro taxiert.

Neos haben Fragen

Die Gerüchte, dass die Wiener Stadtwerke bei der EVN zuschlagen wollen, riefen die Neos auf den Plan, die am Mittwoch kritische Fragen an die Stadtregierung formulierten. Die Oppositionspartei will wissen, wo das wirtschaftliche Interesse begründet ist, wie der Deal finanziert werden soll - und warum das Geld nicht in desolate Wiener Schulen gesteckt wird.