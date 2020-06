Kassasturz in Krisenländern

Ähnlich klare Worte wird auch das zweite Krisenland zu hören bekommen, in dem am Montag eine Troika die Arbeit aufnahm: Ausgerechnet am ersten offiziellen Arbeitstag der neuen EU-Ratspräsidentschaft Zyperns trafen die EU-, EZB- und IWF-Experten in Nikosia ein. Sie wollen zuerst den problematischen Bankensektor untersuchen, der wegen seiner engen Verflechtung mit den griechischen Banken dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Wie dringend, das zeigte sich am Montag: Die zypriotische Regierung musste die zweitgrößte Bank der Insel, die Popular Bank, mit 1,79 Milliarden Euro stützen. Auch die Bank of Cyprus beantragte Staatshilfe.

Danach wird die Troika auch einen Kassasturz beim zypriotischen Staat machen. Denn noch ist offen, wie viel Euro-Hilfe Zypern wirklich braucht: Im Gespräch sind zehn Milliarden Euro – manche Experten gehen aber schon von viel mehr aus.