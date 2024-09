Kartenzahlung: Störungen in Deutschland und Österreich gemeldet

Technische Probleme beim IT-Dienstleister First Data haben am Donnerstag zu Störungen bei Kartenzahlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesorgt. Zuerst wurde in Deutschland von einer bundesweiten Störung berichtet. Aber auch in Österreich gebe es technische Problemen bei einigen Verarbeitungsdiensten, bestätigte First Data gegenüber der APA. Die Probleme beträfen Debit-, Kredit- und Girokarten, teilte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft mit.