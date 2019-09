Extra Kosten fürs Geldabheben und bei Kartenzahlung im Ausland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man in ein Land reist,

das nicht in der Euro-Zone ist,

muss man beim Geldabheben

und beim Bezahlen einiges beachten.

Die Euro-Zone besteht aus 19 EU-Ländern,

in denen der Euro das offizielle Zahlungs-Mittel ist.

Man muss einiges beachten,

um zusätzliche Kosten zu vermeiden.



Extra Kosten

Geldautomaten bieten oft die Funktion an,

das fremde Zahlungs-Mittel gleich in Euro umzurechnen.

So sieht man direkt am Bildschirm, wie viel Euro

vom Konto abgebucht werden.

Das sollte man aber nicht machen,

weil es dadurch meistens zu hohen extra Kosten kommt.



Kreditkarten

In den meisten Ländern ist es möglich,

mit Kreditkarte zu zahlen.

Man sollte sich aber im Vorhinein darüber informieren.

Es kann nämlich passieren, dass man zusätzlich

Geld zahlen muss wenn man im Ausland

mit einer Kreditkarte bezahlt.



Damit man mit einer Kreditkarte

beim Geldautomaten abheben kann,

braucht man einen PIN-Code.

Den PIN-Code muss man

rechtzeitig bei der Bank beantragen.

Den PIN-Code sollte man immer getrennt

von der Kreditkarte aufbewahren.

Vorsicht vor Geldwechsel-Betrügern

Im Ausland gibt es Menschen,

die Urlaubern direkt auf der Straße anbieten,

ihr Geld zu wechseln.

Sie locken die Urlauber

mit besonders guten Angeboten.

Das sind aber Betrüger,

die den Urlaubern ungültige Geldscheine geben

und mit dem echtem Geld flüchten.

Daher sollte man auf der Straße niemals sein Geld wechseln.

Man solte sein Geld nur bei

offiziellen Wechselstuben wechseln.

In China zahlt man mit dem Handy

In China ist das Bezahlen mit Bargeld

oder mit einer Kreditkarte nicht mehr üblich.

Dort zahlt man mit dem Handy über Apps,

wie zum Beispiel Ali Pay oder We Pay.

Apps sind Programme für das Handy oder den PC.

Als Urlauber sollte man sich schon vorher genau informieren,

welche Zahlungsart im Urlaubsland üblich ist.

Für das Bezahlen über Handy-Apps

muss man Internet am Handy haben.

Das kann man sich entweder schon zu Hause

beim Handy-Anbieter kaufen oder man besorgt sich

am Urlaubsort eine SIM-Karte.