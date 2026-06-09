Kartellabsprache bei Firmendatenbanken: 90.000 Euro Strafe für Creditreform beantragt

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat beim Kartellgericht eine Geldbuße von 90.000 Euro gegen die Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG beantragt. Das Unternehmen soll sich von Juli 2002 bis April 2021 an Preisabsprachen und Kundenaufteilungen im Vertrieb von Datenbanken für Unternehmensinformationen beteiligt haben. Der Vorwurf wiegt schwer: Über knapp 19 Jahre hinweg soll es laut BWB österreichweit zu kartellrechtswidrigen Absprachen gekommen sein. Dabei sollen zwischen den beteiligten Unternehmen Preis- und Kundenlisten ausgetauscht worden sein – ein klassischer Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

Kooperation mildert Strafe deutlich Creditreform arbeitete nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit der Behörde zusammen, gab ein Anerkenntnis ab und stellte den Sachverhalt außer Streit. Diese Kooperation sowie die "untergeordnete Rolle" des Unternehmens bei der Erstellung der Datenbanken führten zu einem deutlichen Abschlag bei der Strafbemessung. Auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Creditreform floss in die Kalkulation ein. Nach dem Kartellgesetz wären theoretisch Geldbußen bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes möglich gewesen.