CEOs für die junge Elite

Ein Jahr investieren rund 25 Studierende der Schweizer Hochschule St. Gallen (HSG), um das jährlich dort stattfindende Symposium zu organisieren. Im dreiköpfigen Führungsteam sitzen heuer zwei Österreicherinnen: Die Wienerin Charlotte Festa, geboren 1994 und Barbara Wögerbauer, geboren 1993 in Innsbruck. Beide studieren in St. Gallen BWL im sechsten Semester. Die Organisation des Symposiums ist ihre erste Erfahrung in einer Führungsposition; als bisherige Arbeitserfahrung können beide Nachhilfeunterricht anführen, Charlotte Festa auch ein Praktikum im Innenministerium.