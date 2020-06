Uni-Vergleich: Wie machen das die Schweizer besser?

KURIER: Die Schweiz gilt als Vorbild im Uni-Bereich. Als Argument gegen Zugangsregeln hört man oft: Die Schweiz hat doch auch einen offenen Hochschul-Zugang.

Thomas Bieger: Jeder, der Matura hat, hat freien Zugang zu allen Studienfächern. Der Unterschied ist unsere viel tiefere Maturantenquote (in der Ostschweiz 15 Prozent, Anm.) durch strenge Aufnahmetests für das Gymnasium. Unser Regelweg ist die Berufslehre, die über das Fach-Abitur zu Fachhochschulen führt. Der zweite große Unterschied: Wir dürfen für ausländische Studierende Quoten festsetzen. In St. Gallen haben wir seit den 1960ern eine 25-Prozent-Grenze. So haben wir sehr gute ausländische Studierende, die das ganze Niveau nach oben ziehen.

Christoph Badelt: Bei uns wird diese Frage oft völlig auf den Kopf gestellt: Man sagt, die Schweiz hat einen offenen Uni-Zugang. Nur hat sie auch das, was man bei uns gesellschaftspolitisch ablehnt: eine noch offensichtlichere Selektion in der Schule. Wenn man so eine Selektion hat, kann man leicht den offenen Hochschulzugang praktizieren. Bildungspolitisch halte ich die Situation in Österreich für besser, weil wir höhere Maturanten-Quoten haben. Nur muss man dann eben die Unis finanziell besser ausstatten oder einen geregelten Zugang haben.

St. Gallen wird zu 30 Prozent aus Drittmitteln von der Wirtschaft finanziert – wieso geht das bei uns nicht?

Badelt: Was durchaus geht, sind Forschungsprojekte, die finanziert werden. Wir haben aber in Österreich keine Tradition, dass ohne unmittelbare Gegenleistung etwas an Unis gegeben wird.

Bieger: Je höher die Steuern- und Abgabenquote in einem Land, desto geringer die Bereitschaft, an die Unis zu geben. Langfristig gesponserte Lehrstühle wie in den USA, wo die Abgabenquote noch geringer ist als bei uns – da stoßen wir auch an Grenzen.

Badelt: Ich höre immer wieder von Vertretern der Wirtschaft: "Wir zahlen doch nicht zwei Mal." In letzter Zeit sind vor allem die Banken verärgert, dass sie auf der einen Seite neue Abgaben zahlen und auf der anderen Seite dann etwas für öffentliche Unis zahlen sollen.

In Österreich wird um Studiengebühren von 360 Euro pro Semester gestritten, Sie verlangen von Schweizern ca. 2000 Euro pro Jahr, von Ausländern knapp 4000. Wie verhindern Sie, dass nur Reiche studieren können?

Bieger: Wir haben Stipendien, wir können in Härtefällen Gebühren erlassen. Die soziale Durchmischung ist durch die Gebühren nicht schlechter geworden. Sie sind auch kein großes Thema im Verhältnis zu den gesamten Studienkosten und zu dem, was viele Studierende im Nebenerwerb verdienen können. Studiengebühren haben aber positive Effekte: Die Studierenden sehen, dass das Studium einen Wert hat. Sie nehmen es ernster, dadurch gibt es eine ganz andere Kultur an der Universität.

Badelt: In einer Welt, in der Sie tun können, was Sie wollen, und gelegentlich an der Uni vorbeischauen, in dieser Welt entsteht Beliebigkeit. Wenn ich weiß, ein Studienplatz muss erarbeitet werden und ich muss im Studium weiterkommen, entsteht eine andere Stimmung.