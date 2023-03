Zum Weltfrauentag - Margarete Schütte-Lihotzky: Ohne sie, wäre unser Alltag weniger komfortabel

Die Wienerin Margarete Schütte-Lihotzky wurde 102 Jahre alt, verstarb nur fünf Tage vor ihrem 103. Geburtstag und verbrachte die letzten 30 Lebensjahre in dem Bezirk, in dem sie auch aufgewachsen ist: in Margareten.

In einer 55 Quadratmeter großen Wohnung in der Franzensgasse. Ein Ort, der auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod noch im Originalzustand erhalten ist. Dafür hat das Bundesdenkmalamt Sorge getragen. Zu historisch wertvoll sei der Nachlass einer der wichtigsten Architektinnen dieses Landes.