Ihr Leben zeichnete sich durch harte Arbeit aus, denn als Frau in der Physik (selbst mit Vorreiterinnen wie Marie Curie) war es schwer Fuß zu fassen. So stand sie lange Zeit im Schatten ihres langjährigen Kollegen Otto Hahn (im Bild oben). Obwohl ihre Mitarbeit an der Kernspaltungs-Forschung zentral und maßgäblich zu ihrer Entdeckung begetragen hat, wurde nur Hahn 1944 mit einem Nobelpreis geehrt. Ihr Name wurde dabei fast gänzlich ausgelassen. Sie wäre bloß eine "einfache Mitarbeiterin" gewesen.

Aber nun zu ihrem Werdegang.

Lise Meitner wurde am 7. November 1878 in Wien als eines von acht Kindern geboren. Ihr -sehr liberal eingestellter- Vater war Rechtsanwalt und unterstützte sie bei ihrem Wunsch ein Studium nach ihrem Abschluss an einem Mädchengymnasium, anzufangen. Zuvor legte sie jedoch noch die Staatsprüfung als Französischlehrerin ab.

Die damals 22-jährige Meitner trat am Akademischen Gymnasium Wien zur Matura an, um später Physik, Mathematik, Botanik und Philosophie an der Universität Wien zu studieren. Als erste Frau Österreichs besuchte sie eine Physikvorlesung an einer Hochschule und als zweite Frau in Wien promovierte sie im Hauptfach Physik.