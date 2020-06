Zu Hause arbeiten: Wer übernimmt die Rechnung?

„Der Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass im Homeoffice die nötige Ausstattung zur Verfügung steht – entscheidet aber auch darüber, ob und welche Arbeitsmittel angeschafft werden.“ Dazu gehört beispielsweise ein Laptop, die Gewährleistung einer telekommunikativen Anbindung und die Bereitstellung von Büromaterial.

Entschädigungen vorher vereinbaren

Sei das nicht der Fall und der Arbeitnehmer nutze eigene Mittel oder müsse sich etwa einen Laptop oder eine Webcam kaufen, bestehe grundsätzlich ein Anspruch auf eine Rückerstattung der verbundenen Kosten. „Die Aufwandsentschädigungen dafür müssen in Ausmaß und Höhe aber extra und am besten vorher vereinbart werden“, so die Expertin. Im Nachhinein sei es häufig komplizierter – vor allem was die Benutzung des eigenen Internets oder Handys betrifft.

„Es ist schwieriger, die angefallenen Kosten dafür gesondert darzustellen“, sagt Hruska-Frank. Hier sollte man sich ebenfalls vorher mit dem Arbeitgeber auf eine Pauschale einigen. „Wir haben bisher den Eindruck, dass bei den meisten Firmen ohnehin darauf Wert gelegt wurde, Laptops zur Verfügung zu stellen“, so Hruska-Frank. „Allein aufgrund der erhöhten Sicherheit.“