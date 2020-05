Ziele erreichen: Wir müssen nur wollen

Das "Ja, ich will" kommt selten inbrünstig von Herzen. Oft bleibt nur ein zögerliches "Schau ma mal".

Nur wer weiß, was er will, erreicht sein Ziel. Denn wo ein Wille, da ein Weg. Wo kein Wille, da eine Sackgasse. Doch was tun, wenn die ständigen Versuchungen ringsum so verlockend sind? Coach Hans-Georg Willmann – nomen est omen – erklärt im Buch "Erfolg durch Willenskraft" (Gabal Verlag), wie ein starker Wille das Ziel in greifbare Nähe rücken lässt:

1. Der Was-Wann-Wie-Plan Um vom Wunsch zum Wollen zu kommen, müssen Sie sich für ein Ziel entscheiden. Mit einem Handlungsplan legen Sie fest, wann und wie Sie dieses Ziel erreichen wollen. Dann fangen Sie an zu handeln. Um durchzuhalten, müssen Sie Ihr Ziel stets fokussieren, den Handlungsplan überprüfen und bei Hindernissen ändern.

2. Selbstbeobachtung Ihr eigenes Verhalten zu beobachten, ist der erste Schritt zu dessen Änderung. Überlegen Sie, wie Sie die Sache angegangen sind und wie Sie sie zielorienter angehen könnten.

3. Ablenkungen ausblenden Entfernen Sie Versuchungen aus dem Blickfeld. Wenn Sie Englisch lernen müssen, dann nicht vorm Fernseher. Emotionen sind ein großer Störfaktor für die Willenskraft. Erforschen Sie Ihre Ursachen, ohne sie zu unterdrücken. Klären Sie Konflikte durch ein Gespräch.

4. Belohnungen einplanen Gestalten Sie zielorientierte Tätigkeiten möglichst angenehm, belohnen Sie sich für absolvierte Arbeitsschritte mit Kleinigkeiten. Den nächsten Schritt können Sie sich angenehm gestalten, z. B. die Lieblingsmusik hören, während Sie eine Präsentation vorbereiten.

5. Der Zehn-Minuten-Trick Ist die Versuchung, den Fernseher einzuschalten, obwohl Sie für den MBA lernen sollten, groß? Warten Sie zehn Minuten und denken Sie an Ihr Ziel. Laut Neurowissenschaftlern verschwindet danach der Impuls.

6. Gewohnheiten entwickeln "Wiederholung ist der Schlüssel zur Automatisierung", schreibt Willmann. Führen Sie das neue Verhalten – Treppe statt Lift, früher aufstehen – konsequent jeden Tag aus. Irgendwann ist es Programm.

7. Selbstwirksamkeit Wer glaubt, schwierige Situationen meistern zu können, erreicht sein Ziel eher. Suchen Sie sich Vorbilder, umgeben Sie sich mit Menschen, die an Sie glauben, notieren Sie Dinge, die Ihnen gelingen. Das stärkt Ihr Selbstvertrauen.

8. Mit allen Sinnen Stellen Sie sich konkret die Zielerreichung vor. Wenn Sie Englisch lernen, wie Sie mit Ihrem Kollegen aus England Tee trinken, fließend Englisch reden und sich gut fühlen. Finden Sie Symbole für Ihr Ziel: Etwa die Feder für Leichtigkeit nach dem Fitnesscenter.