Ziel: Arrangement mit dem Chef

- Er ist entscheidungsunfähig, versteckt sich in Meetings, wird als Chef nicht anerkannt. Der Inkompetente setzt sich nicht durch, hat keine Meinung, beschränkt seinen Job auf das Unterschreiben von Dokumenten und Delegieren. Er agiert nicht, er reagiert nur. Wenn er merkt, dass er an Boden verliert, wird er ungemütlich: dann schikaniert er Mitarbeiter.

+ Mitarbeiter können Verantwortung an sich reißen, Entscheidungen zu ihren Gunsten treffen und die Entwicklung des Unternehmens mitgestalten.

Was ist zu tun? Geben Sie ihm das Gefühl, überlegen zu sein. Bringen Sie Kritik nie direkt an, sondern in Ich-Botschaften. Ideen immer in größerer Runde präsentieren, damit er weniger Einfluss hat.