Wie man bei den Berufsweltmeisterschaften Gold gewinnt

Die WorldSkills 1995

Barbara Huber wuchs in einem Bergbauernhof als ältestes von sechs Kindern auf. Nach ihrer Ausbildung zur Koch-Kellnerin arbeitete sie im Parkhotel Pörtschach in Kärnten, wo man sie auf die Skills vorbereitet hat. „Ich habe nie gefragt, was sie dazu bewegt hat, ausgerechnet mich zu trainieren. Dort waren über 60 Lehrlinge tätig, aber ich habe teilnehmen dürfen. Das war etwas ganz Besonderes.“

Bei der Berufsolympiade in Lyon war Huber gerade mal 19 Jahre alt. Und nervös. „Sicherlich! Es hat viel dahintergesteckt und mir wurde viel vorgelegt“, so die Weltmeisterin. „Die Latte war sehr hoch. Aber direkt beim Wettbewerb dreht man das ab, fokussiert sich nur auf die Arbeit“, erzählt sie. Im Gastro-Service-Bereich bedeutet das: Blumengesteck, sowie Tischarrangements vorbereiten, Serviettenfalttechniken demonstrieren, an der Bar Cocktails mixen und dann filetieren, tranchieren, flambieren und Gäste bedienen.

Wie konzentriert Huber tatsächlich war, merkte sie erst im Nachhinein: „Man bekommt wirklich kaum etwas mit. Mein Vater hat mit meiner Schwester den weiten Weg nach Lyon gewagt. Mit dem Auto. Nur um mich zu sehen. Ich habe aber erst nach dem zweiten Wettbewerbstag registriert, dass sie mir zuschauen“, erzählt sie dem KURIER lachend.