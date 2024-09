Worldskills 2024: Wie es um Team Austria steht

Unter strahlender Sonne, aber bei eisigem Wind, treffen Hunderttausende in den Hallen der Euroexpo in Lyon, Frankreich, ein. In dieser 140.000 m² großen Messehalle finden bis morgen, Samstag, die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills statt. Rund eine Viertelmillion Besucher sehen sich dort die 47. WorldSkills an.

Der Druck ist groß, doch die unendliche Motivation der jungen Fachkräfte ist noch größer. Aus der ganzen Welt sind „Young Talents“ angereist, um ihre beruflichen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Wie auch im vergangenen Jahr während der EuroSkills in Danzig, Polen, wird auch heuer wieder geschweißt, gemalt, gekocht, geschliffen, geplant, vermessen, begrünt, mitgefiebert und gelacht. Heute ist bereits der dritte Wettbewerbstag der Berufsweltmeisterschaften, und die Bewerber schließen langsam ihre Arbeiten ab.

Glatt lief bisher jedoch nicht alles: Ein Mitglied von Team Austria musste sich am Vortag von den Skills verabschieden.

Der Möbeltischler Thomas Leitner bricht aufgrund einer Verletzung an seiner linken Hand die Teilnahme an der Berufs-WM vorzeitig ab, heißt es vor Ort. Es handle sich um eine Sehnenverletzung: „Trotz großer Schmerzen hätte ich gerne weitergemacht. Nach der Untersuchung konnte der Arzt jedoch nicht ausschließen, dass ich bleibende Schäden erleiden könnte, wenn ich den Wettbewerb fortgesetzt hätte“, erklärt er sichtlich enttäuscht. Besonders ärgerlich ist es für ihn, da er seiner eigenen Einschätzung nach auf Medaillenkurs gewesen wäre.