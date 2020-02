Wolkersdorf im Wandel

„Grüß Gott Herr Knoll, ein Achterl?“ „So schaut’s aus“, sagt der Angesprochene, der gerade in die Stube vom Stadtwirt in Wolkersdorf tritt. Draußen pfeift das Sturmtief „Petra“ über den Dorfplatz, drinnen ist es warm und behaglich. Nicht alle trinken Wein, um 11 Uhr vormittags wird hier auch die Suppe vom Mittagsmenü gegessen. In Wolkersdorf scheint die Welt in Ordnung zu sein.

Einen Kilometer weiter ist es für Gastronomen schwieriger. Erst vor ein paar Monaten gab der Pächter des schick sanierten „s’Obersdorfer“ auf. Das Wirtshaus in der Hauptstraße 56 sollte eigentlich das Ortszentrum wieder beleben. Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung ist es damit jedoch auch schon wieder vorbei.

Ortskerne wieder beleben

In ganz Niederösterreich kämpfen Ortschaften mit diesem Phänomen. Laut der niederösterreichischen Wirtschaftskammer stehen in einigen Orten bis zu 30 Prozent der Wohn- und Wirtschaftsgebäude leer. Häufig wird versucht, durch Einzelhandel, Gastronomie oder Wohnungen wieder Leben in die Leerstände zu bringen.

Dasselbe erhoffte sich die Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl für den Ortsteil Obersdorf. Mit der Neueröffnung des seit den 80ern zugesperrten Gasthauses sollten die Bewohner wieder einen sozialen Treffpunkt bekommen. Das Schicksal des Wirten zeigt, dass so eine Revitalisierung allerdings kein einfaches Unterfangen ist.

Mal Stadt, mal Dorf

Wer nach Wolkersdorf fährt, bekommt einen gemischten Eindruck. Es ist mal Stadt, mal Dorf. Zum einen wird überall auf den angrenzenden Wirtschaftspark Ecoplus hingewiesen, dem wirtschaftlichen Aushängeschild der Region.