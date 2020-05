Als 15-jähriges Mädchen hat mich der Papa gefragt: Interessierst du dich für Sprachen? Willst du das wirklich gut lernen? Klar wollte ich. So bin ich nach Österreich gekommen." Aleksandra Izdebska erzählt bei der traditionellen WKO-Ladies Lounge in Alpbach von ihrem Umzug von Polen nach Österreich. Weil der Vater hier geschäftlich tätig war und die Familie zusammen sein wollte. Sie ist geblieben und hat, gemeinsam mit ihrem Mann, das Unternehmen DiTech aufgebaut. "Er ist der Techniker", erzählt sie, "er hat alte Rechner repariert und mein Schlafzimmer zugemüllt. Bis ich gesagt habe: Damit ist jetzt Schluss, wir machen das jetzt ordentlich." Das war der Startschuss zur Firmengründung. Heute ist DiTech ein Computer-Fachgeschäft mit 16 Filialen und 300 Mitarbeitern. Tendenz stark wachsend.



"Wir - mein Mann und ich - hatten am Anfang keine Aufgabenteilung. Das war ein Fehler. Heute haben wir unsere Bereiche klar getrennt". Sie selbst ist vor allem für das Personalmanagement zuständig. Und würde sich auch in ihrem Betrieb mehr Frauen wünschen. "Wir liegen derzeit bei 10 Prozent Frauen, aber es werden immer mehr." Die Bewerbungsgespräche führe sie nach wie vor alle selbst. Chefinnensache sozusagen. Dass sie auch Mutter von zwei Kindern ist, sei eine Herausforderung. "Die Kinder brauchen Zuwendung und gute Betreuung. Klar stellt sich auch mir die Frage: Wie kann ich Arbeit und Familie vereinen? - Wo ich doch beides sehr ernst nehme. Die Familie stehe trotz allem immer an erster Stelle. Auch wenn sie sehr viel arbeite. "Wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe, lege ich sehr viel Wert auf Qualität." Den Papa gebe es natürlich auch. "Am Sonntag", scherzt Izdebska.



Bei allen Verantwortungen und Tätigkeiten, die das Unternehmerinnen-Dasein so mit sich bringt, sieht die Geschäftsführerin im Selbstständigsein einen klaren Vorteil gegenüber den Angestellten. "Wir sind flexibel und selbstbestimmt. Das ist sehr praktisch, wenn man einmal schnell weg muss, um Familienagenden zu erledigen."