Wird das Jahr 2022 besser?

PRO

Schon jetzt zu sagen, dass 2022 ein Reinfall wird, fährt mit angezogenen Bremsen ins neue Jahr. Meine Kollegin sagte zu mir, dass sie eben Realistin sei. Schaue man sich die Fakten an, dann könne 2022 kein gutes Jahr werden. Ich hingegen finde, man sollte darauf schauen, was möglich ist. Wer jetzt schon nörgelt, bevor man nicht wenigstens versucht hat, mit einer neuen Virus-Variante umzugehen, steht sich selbst im Weg.

Dass sich Omikron in Europa derart schnell ausbreitet und wieder droht, die Gesundheitsversorgung zu überlasten, ist natürlich ein ernstes Problem. Auf der anderen Seite wurden in den vergangenen zwei Jahren mehrere Impfstoffe hergestellt, die bereits vielen Menschen geholfen haben. Wir werden auch gegen Omikron etwas finden. Ich halte mich lieber an jene, die stets aufs Neue versuchen, sich dem Unbekannten zu stellen.

Nur so findet Veränderung und Innovation statt. Nur so konnten wir Menschen bis heute schon alle möglichen Krankheiten überleben. Am Graben in Wien steht die Pestsäule, die nach der großen Pestepidemie 1679 errichtet wurde. Als Zeichen, dass sie besiegt wurde. Wir sollten uns auch überlegen, wie wir später in der Geschichte dargestellt werden wollen. Und darin könnte vorkommen, dass 2022 vieles besser wurde.