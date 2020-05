Wir sind Europameister – warum?

Neun Mal Gold. Fünf Mal Silber. Fünf Mal Bronze. Vier Mal eine Sondermedaille für exzellente Leistung. Österreich konnte seinen Europameistertitel bei den Berufsmeisterschaften am vergangenen Wochenende im französischen Lille wacker verteidigen. Der zweite Platz in der Nationenwertung ging an Frankreich, der dritte an Finnland. Erstmals wurde ein Österreicher „Best of Europe“: Anlagenelektriker Oliver Anibas erhielt die beste Wertung aller rund 450 Teilnehmer.

Rund 450 junge Fachkräfte aus 25 Nationen und 41 Berufen nahmen an den EuroSkills teil. Drei Tage lang hieß es unter Hochdruck zeigen, was man kann. 36 junge Österreicher aus sieben Bundesländern (außer Kärnten und dem Burgenland) waren angetreten, sie legten Leitungen, bauten Mauern, kochten auf, legten Böden, suchten die Ursache für technische Defekte bei Traktor und Motorrad oder fliesten den Eiffelturm. Meist hatten sie sich im Vorfeld bei der Staatsmeisterschaft für die Teilnahme qualifiziert.

Seit 2008 finden die EuroSkills – alternierend mit den weltweiten WorldSkills – zweijährlich statt. Bei den EuroSkills 2012 in Francorchamps-Spa hatte es für die Österreicher 14-mal Gold, sechs Mal Silber, zwei Mal Bronze gegeben. 2016 richtet das schwedische Göteborg den Europa-Wettbewerb aus. Die Teilnehmer dürfen maximal 25 Jahre alt sein. Für die WM in São Paulo im kommenden Jahr laufen derzeit die Staatsmeisterschaften in Österreich.