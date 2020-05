Wir optimieren uns kaputt

Die Folge ist: Weniger Leute machen mehr Arbeit. Die Fristen werden kürzer. Wo man sich früher auf ein Projekt konzentrieren konnte,arbeitet man heute an dreien parallel. Die Mitarbeiter laufen auf Hochtouren – und laufen dabei ins Leere, wie der Arbeitsklima Index der AK Oberösterreich zeigt. Immer mehr Arbeitnehmer nehmen Psychopharmaka, um dem Druck in der Arbeit stand halten zu können. Jede zweite Führungskraft in Österreich gibt an, häufig gestresst zu sein, berichtet der aktuelle Hernstein Managementreport.