Wie wir die Alten halten

Im Abschlussbericht der EU-Kommission zum Aktionsjahr sind konkrete Pläne angeführt, die die Erwerbsquote der Älteren steigern sollen:

Umfeld anpassen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) werden verwendet, um ältere Arbeitnehmer (neu) zu schulen, Unternehmen an die Beschäftigung Älterer anzupassen und Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Im EU-Budget 2014–2020 sind in Summe 84 Milliarden Euro eingeplant.

Soziale Mobilität fördern Die europäische Verordnung zur Koordinierung der Sozialsysteme stellt sicher, dass Pensionsansprüche auch über Grenzen hinweg gelten. Ziel ist es, dass Betriebspensionen bald grenzenlos erworben werden können.

Beschäftigung Das „aktive Altern“ ist ein zentraler Punkt in der europäischen Beschäftigungsstrategie. Gefördert werden besonders Projekte, die die Qualifikation älterer Arbeitnehmer stärken. Ein Schwerpunkt: Ältere nicht von der Arbeitslosigkeit in die Pension abgleiten zu lassen, sondern sie auf den Arbeitsmarkt zurückzuholen.

Lebenslanges Lernen Im EU- Programm „Lebenslanges Lernen“ werden im Zeitraum 2007 bis 2013 sieben Milliarden Euro investiert; es wird 2014 vom Programm „Erasmus für alle“ abgelöst. Ein Ziel: Erwachsenenbildung und Lernen im Alter.

Internet für Ältere Seit 2007 gibt es den Aktionsplan der Kommission für IT und Altern („Ageing Well in the Information Society). Ziel: Ältere Arbeitnehmer sollen mit den neuesten Technologien Schritt halten, um (auch) fit für den Job zu sein.