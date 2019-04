Wie verdiene ich eine Million?

Hilfreich sei der Austausch mit anderen Frauen in Führungsfunktionen. Wo es eine bessere Karriere zu erwarten gibt – in Politik oder Privatwirtschaft? „Ich bin überzeugt, dass man in beiden Bereichen viel erreichen kann. Beim Gehalt verrate ich kein Geheimnis, wenn ich sage: In der Privatwirtschaft gibt es kein Limit. Das ist natürlich auch mit Risiko verbunden. Wichtig ist aber die Durchmischung: Wir brauchen viel mehr Leute aus der Wirtschaft in der Politik und auch die Möglichkeit, nach der Politik (wieder) in die Wirtschaft zu gehen. Die Erfahrung ist unglaublich wertvoll.“

