Wege zur Million: Lebenseinkommen unter der Lupe

Viele Reiche gingen das Risiko der Selbstständigkeit ein

Wer mehr will, muss mehr Risiko in Kauf nehmen. Um gehaltlich ganz hoch hinaus zu kommen, gibt es nur den Weg, sich auf eigene, selbstständige, Beine zu stellen. Jene Menschen, die sich selbstständig machen, können am allermeisten verdienen, weil sie eben nicht durch ein Lohnschema limitiert sind. Siehe dazu auch die Reichenliste in der Grafik: