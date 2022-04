Wie ticken wir im Beruf? Matthias Sutter gibt überraschende Einblicke

Wie verhalten wir uns im beruflichen Umfeld? Ist beispielsweise die Körpergröße wirklich für mehr Gehalt verantwortlich? Fordern Frauen seltener Gehaltserhöhungen? Oder werfen wir alle unsere moralischen Bedenken über Bord, wenn nur Geld lockt? Diese Fragen hat der gebürtige Vorarlberger Verhaltensökonom Matthias Sutter erforscht und gibt in seinem neuen Buch teils verblüffende Antworten darauf.

Wie gelingt gute Führung?

In insgesamt 50 Kapiteln, vom Berufseinstieg bis zum Vorstandsvorsitz, geht Sutter der Frage nach, wie der Mensch im Berufsleben „tickt“ und gibt zahlreiche anschauliche Beispiele. So erklärt der Ökonom am Beispiel „Vorbildliches Verhalten“, dass Führung nur durch gutes Beispiel-Geben funktioniert. Wenn Führungspersonen erwünschtes Verhalten selbst vorleben, steigt die Wahrscheinlichkeit also, dass auch andere Personen im Unternehmen dieses Verhalten nachahmen. Auch den Begriffen Vertrauen und Kontrolle geht Sutter verhaltensökonomisch auf die Spur. Er ist überzeugt, dass sich ein Vertrauensvorschuss gegenüber Arbeitnehmern im Regelfall immer auszahlt. Hingegen das Ausüben von Kontrolle und damit das geringere Ausmaß an Vertrauen wirkten negativ auf die Arbeitsmotivation der Arbeitnehmer.

Realitätsnah, anekdotisch und zugleich faktenorientiert überrascht Sutter mit ungeahnten Einblicken.