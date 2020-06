Whistleblower: Wann sag’ ich was? Und wem?

Gleich 200.000 Mails bringen die Parteien zurzeit in arge Bedrängnis. Ihr Inhalt: Absprachen innerhalb der Telekom Austria zur Parteienfinanzierung. Zugespielt wurden sie News – von einem Informanten, einem sogenannten Whistleblower.

Sie sind in letzter Zeit oft im Spiel, wenn Wirtschaftsskandale publik werden. Der Unterschied zwischen Whistleblowing und Vernaderung liege in der Redlichkeit, meint Walter Gehr, Gründer des Vereins Whistleblowing Austria ( siehe Interview ). „Ich vernadere jemanden, um ihm Böses anzutun, erfinde, verzerre Fakten. Ein Whistleblower hat einen begründeten Verdacht, will Schaden abwenden – vom Unternehmen und von der Gesellschaft.“ Doch wer Missstände in seinem Unternehmen ans Tageslicht zerrt, hat mit Konsequenzen zu rechnen, auch wenn er anonym verpfeift. Kündigung, Strafversetzung, Mobbing sind meist die Folge. Wie im Fall der Berliner Altenpflegerin Brigitte Heinisch, die nicht länger mitansehen wollte, wie die Bewohner des Pflegeheims in ihren eigenen Exkrementen liegen mussten. Sie wandte sich an die Staatsanwaltschaft. Die Untersuchung wurde eingestellt, Heinisch entlassen.