Wettbewerb fürs Leben

KURIER: Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Markus Faschang: Ja, jedenfalls – es war toll. Bei Brandstorm geht es darum, dass die Studierenden einen Einblick bekommen, wie es in unserer Industrie zugeht. Ich habe mir als Student immer gewünscht, dass es so etwas gibt. Für uns ist es zudem eine fantastische Gelegenheit, die Studenten in so einem realen Setup zu sehen, in dem sie kreativ sein müssen, langfristig planen und ein Produkt auf den Boden bringen müssen. Wir haben über Brandstorm auch schon viele Mitarbeiter rekrutiert.

Andrea Schmoranzer: Es ist für uns zudem eine Möglichkeit zu sehen, wie unsere Marke Kiehl’s von außen gesehen wird, wir lernen viel von den Studenten. Es sind junge Menschen, die sich ganz unbeeinflusst mit einer Marke befassen. Es ist toll, wie viel Leidenschaft, Energie und Zeit sie hier investieren. Hut ab.

Wieso haben Sie sich für das Team Vienna Kiehling entschieden?

Schmoranzer: Sie haben die DNA von Kiehl’s am besten getroffen. Ihre Schwachstelle war die Präsentation. Da werden wir sie noch coachen.

Faschang: Alle Teams waren sehr gut. Den Wettbewerb gibt es seit 20 Jahren – mir fällt auf, dass die Präsentationen immer professioneller werden. Man merkt, wie sich der Schwerpunkt der Unis verlagert hat: Weg von der reinen Wissensaneignung, in Richtung konzeptionell zu denken und gut zu präsentieren.