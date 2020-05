Wenn Mitarbeiter Gutes tun ...

Die Mitarbeiter der oberösterreichischen STIWA Group halten zusammen. Auch in nicht so guten Zeiten. Als der Sohn des langjährigen Mitarbeiters Calvin Cunningham unter mysteriösen Umständen schwer verletzt am Flughafen in Barcelona gefunden wurde, starteten die Kollegen mit Unterstützung des Betriebsrats kurzerhand eine Spendenaktion für die in finanzielle Bedrängnis geratene Familie. „Die Mitarbeiter sind zu uns gekommen und haben gesagt, man muss da etwas tun“, erzählt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Johann Gehmayr. Der Betriebsrat schloss sich mit der Personalabteilung zusammen und sammelte Spenden an allen fünf Standorten des Unternehmens. Ein Großteil der 1100 Mitarbeiter nahm an der Aktion teil. 5000 Euro kamen so zusammen, der Betriebsrat spendete 3700 Euro, das Unternehmen rundete auf 10.000 Euro auf. „In solchen Situationen sieht man, dass Kollegen einen in Not geratenen Kollegen nicht im Stich lassen“, sagt Gehmayr. Die Familie Cunningham kann das Geld gut gebrauchen. Hohe Kosten entstanden für die Überstellung des Sohns von Spanien nach Wien, für die Spitals- und Reha-Aufenthalte. Calvin Cunningham ist dankbar: „Die Spenden waren sehr hilfreich. Angelo ist gerade auf Reha und auf dem Weg der Besserung.“