Wenn Kinder den Anstoß für ein Business geben

Vor einigen Jahren erwarteten Christian und Marina Schwarzott ein Baby. Soweit nichts Außergewöhnliches. Auch die Suche nach nachhaltigen und schönen Sachen für das Neugeborene fällt unter normales Verhalten von Jungeltern. „Was wir damals aber gemerkt haben ist, dass es zwar vielfältige Marken und Produkte gibt, die unsere Ansprüche erfüllt haben, aber keinen Shop, der all diese Marken auch zentral anbot. So entstand die Idee zu Kyddo“, erzählt Gründerin Marina Schwarzott. Heute, fünf Jahre später, ist Kyddo ein „Hidden Champion“ der heimischen E-Commerce-Szene mit einem zweistelligen Millionen-Umsatz.

Hohe Ansprüche

Dabei wollte sich Schwarzott am Anfang nach ihrer Karenz nur etwas dazu verdienen. „Mir wurde allerdings schnell klar, dass eine Rückkehr in meinen alten Job bei der Boston Consulting Group sehr schwer sein würde – lange Arbeitszeiten und viel reisen. Gleichzeitig gab mir die Selbstständigkeit die Freiheit, die Arbeitszeit selbst einzuteilen. Es erschien mir einfacher, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen“, erzählt sie. Schwarzott blieb also dran, hat den Online-Shop und sein Sortiment weiter ausgebaut. Und es lief gut. Der Kundenstamm hat sich vor allem im deutschsprachigen Raum nach und nach vergrößert. Nach dem zweiten Kind ist auch ihr Mann Christian in das Unternehmen eingestiegen. „Und heute bieten wir in unserem Sortiment alles an, was Kinder zwischen null und sechs Jahren brauchen“, sagt er. Verschickt wird international.

Die Ansprüche, die das Ehepaar Schwarzott bei den von ihnen vertriebenen Produkten verfolgt sind klar: Nachhaltig in der Herstellung, dezent und formschön im Design und qualitativ hochwertig im Material. „Es ist gar nicht so einfach, diese Qualitätsansprüche im Produktedschungel aufzufinden“, erzählt Marina Schwarzott. Rahmenbedingungen liefern dabei vor allem Zertifizierungen und eine intensive Suche nach geeigneten Labels, die Teil des Concept Stores werden. Auch an Eigenmarken arbeitet man derzeit intensiv, „vor allem um unser Sortiment nochmals zu erweitern und im Hinblick auf große Player auch konkurrenzfähig zu bleiben“, sagt Christian Schwarzott.

Ein Familienunternehmen

Künftig wolle man zudem nicht mehr nur ausschließlich auf E-Commerce setzen. „Wir planen aktuell auch eine kleine Anzahl von Läden zu eröffnen, in denen Kunden unsere Produkte hautnah erleben können, bevor sie sie kaufen“, sagt Marina Schwarzott, die sehr viel Wert darauf legt, dass die ganze Familie in das Unternehmen eingebunden ist. „Jedes Mitglied ist involviert: Ich bin für den kreativen Teil zuständig, mein Mann beschäftigt sich mit der Strategie und den finanziellen Aspekten. Und unsere drei Kinder testen die Produkte.“