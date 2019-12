Weihnachten im Dienst

Philipp Ströck, Juniorchef des Bäcker-Familienunternehmens, versorgt seine Kunden auch an Feiertagen mit frischen Semmeln. Betriebsurlaub über die Weihnachtsfeiertage? Spielt es beim Familienunternehmen Ströck nicht. Zwar gelten in den Bäcker-Filialen am 24. Dezember verkürzte Arbeitszeiten – bei Ströck endet der Verkauf an manchen Standorten um 12, in anderen um 13 Uhr, aber: „Frühstücken wollen die Leute auch am 25. und 26. Dezember, also ändert sich für uns Lebensmittelproduzenten während der Feiertage nicht viel“, sagt Ströck.

Somit werden auch an den beiden Feiertagen zwischen 1 und 9 Uhr morgens alle Kunden mit frischem Brot und Gebäck beliefert. Die Kalenderwoche 52 ist bei Ströck wie die übrigen 51 auch, eine Arbeitswoche. „Wir beliefern ganz normal weiter, darunter 35 Hotels, 30 Lieferstellen in Pensionistenwohnheimen und 25 Lieferstellen in Spitälern, sowie sieben Filialen in Wien, die über die Feiertage offen sein werden“, zählt der Bäckermeister auf.