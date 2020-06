Was zählt mehr? Talent oder Fleiß?

Hans Bachinger ist Recruiter und fest der Überzeugung: "Ohne Talent schafft man es höchstens zum Mittelmaß."

KURIER: Talent oder Fleiß, was macht erfolgreich?

Hans Bachinger: Beides ist notwendig. Talent alleine bringt niemanden an die Spitze.

Was ist Talent?

Eine Kombination aus genetischen Aspekten und dem Habitus. Das Umfeld prägt den Habitus.

Wird Talent überbewertet?

Ich glaube nicht, dass Talent überbewertet wird. Es wird als etwas angesehen, das man gerne haben möchte, wenn man es nicht hat. Wenn ein Pianist besonders gut spielen oder Anna Netrebko besonders gut singen kann, sind viele neidisch im Sinne von: "Das würde ich auch gern können."

Wird Talent in Österreich ausreichend gefördert?

In einigen Bereichen passiert das sicher. Gerade im Sport werden Talente früh gefördert. In anderen Bereichen passiert das wenig bis gar nicht. Den Eltern kommt eine maßgebliche Rolle zu, sie müssen ihre Schützlinge beobachten. Aber es sollte nicht so sein, dass man den eigenen Wunsch ins Kind interpretiert. In Österreich wird leider oft versucht, die Schwächen auszumerzen, aber nicht die Stärken zu stärken.

Kann man fehlendes Talent mit harter Arbeit kompensieren?

Kein Zweifel: Harte Arbeit ist notwendig. Aber ich bin überzeugt, dass man Talent nicht mit harter Arbeit und Einsatz wettmachen kann. Wenn man kein Talent für die Tätigkeit hat, können Sie sich durch Trainings verbessern, keine Frage. Aber Sie werden wahrscheinlich nie Spitzenklasse werden. Wenn ich Managementgurus sagen höre: "In zwei Tagen kannst du dein Leben verändern", bin ich sehr skeptisch.

Wie kann man sein Talent finden?

Im Erwachsenenalter muss man sich intensiv mit sich selbst beschäftigen und das Talent suchen. Es muss eine gewisse Vorliebe für das was man tut, da sein. Wenn ich gerne kommuniziere, könnte ich mich etwa im Verkauf wiederfinden.