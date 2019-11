Warum wir wieder mehr reden müssen

eMail-Kommunikation: essenziell im Job

In der Geschäftswelt sind es nach wie vor eMails, die sich hartnäckig an der Spitze im Ranking berufsbezogener Kommunikationstools halten, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens HMP und der IMC Fachhochschule Krems. Seit den 1980-er Jahren sind sie essenzieller Bestandteil beruflicher Kommunikation.

Einer Umfrage des deutschen Digitalverbands Bitkom zufolge gehen im Schnitt 21 Mails pro Tag im beruflichen Postfach ein – drei Mal mehr als noch vor vier Jahren. Aber auch Chats werden im Arbeitskontext immer beliebter, berichtet Studienleiter Michael Bartz.

Viele würden Chats als angenehmeres „Anklopfen“ empfinden und weniger invasiv als Telefon-Anrufe oder eMails, so der Leiter des New World of Work Forschungszentrums an der IMC Fachhochschule Krems. „Wird ein unternehmensinterner Chat eingeführt, verlagert sich 15 Prozent der eMail-Kommunikation quasi über Nacht auf dieses Tool.“