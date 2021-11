Warum sich ein Lehrabschluss über den zweiten Bildungsweg lohnt

Pflichtschulabschluss, dann eine Lehre mit 15 Jahren. Das ist der klassische Weg. Cansa Görgülü ging einen anderen. Sie begann, im Handel zu arbeiten, heiratete und bekam Kinder. „Seit zehn Jahren arbeite ich nun bei Interspar als Kassiererin. Ich dachte immer, für eine Lehre ist es für mich zu spät“, erzählt sie.

Seit Ende September denkt sie anders. Görgülu ist eine von 16 Teilnehmenden des neuen Ausbildungsprogramms des Lebensmittelhändlers Interspar, bei dem die Mitarbeiter in nur sieben bis zehn Monaten einen Lehrabschluss im Einzelhandel nachholen können.

Kurse werden an Dienstzeiten angepasst

Das Ausbildungsangebot würde sich vor allem an Mitarbeiter ohne formalen Lehrabschluss richten, sowie an Menschen, deren Berufsabschluss in Österreich nicht anerkannt wird, heißt es vom Konzern.

Organisiert wird die Ausbildung in verschiedenen Modulen, ein Vorbereitungskurs bereitet Görgülü und ihre Kollegen auf die Abschlussprüfung vor, dafür fährt sie für ein paar Tage im Monat in das bfi Salzburg. „Die Kurse werden monatlich an meine Dienstzeiten angepasst.“

Basis für das Weiterbildungsprogramm ist das Ausbildungsprojekt „Du kannst was!“, einer Initiative der Arbeiterkammer, der Länder und der Wirtschaftskammer, die erwachsenen Arbeitnehmern zu einem formalen Bildungsabschluss verhelfen soll.