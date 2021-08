Waldbrände: Feuerwehrmann Roland Pachtner über den Hilfseinsatz in Mazedonien

Ein Wald in Mazedonien brennt anders als in Österreich?

In unserem Einsatzgebiet war ein Mischwald ohne Humusschicht. Es gab vereinzelt Pinien, die hochbrennbar sind bei der Trockenheit und Laubbäume, die sehr widerstandsfähig sind. Zudem gibt es in der Gegend keine klassische Forstwirtschaft, in Österreich sind die Wälder größtenteils befahrbar und mit Wegen erschlossen. In Nordmazedonien nicht, das hat unseren Kraftfahrern viel abverlangt. Durch die Winde wurden auch immer wieder Feuer angefacht, wo man mit Fahrzeugen oder zu Fuß nicht hinkam.

Keine Karte, keine Wege: Wie verschafft man sich da einen Überblick?

Uns ist es für die Aufklärung gelungen Hubschrauber zu bekommen. Wir waren aber auch abhängig von der örtlichen Bevölkerung, speziell von den Förstern. Zum Glück hatten wir auch Drohnen dabei und konnten so Luftaufnahmen machen.

Sie setzen sich freiwillig großen Risiken aus. Warum?

Ich würde nicht sagen, dass die Risiken neu für uns waren – wir sind auch in Österreich mit den verschiedensten Situationen konfrontiert worden. Trotzdem war die körperliche Belastung mit der extremen Hitze von über 40 Grad für uns sehr groß. Es ist auch psychisch herausfordernd, wenn man an vorderster Front ist und eine 40 Meter hohe Flammenwand vor einem ist.

Wie haushalten Sie bei solchen Einsätzen mit Ihrer Energie?

Man muss sich als Führungskraft auch ablösen lassen. Man hat nicht dieselbe körperliche Belastung wie die Mannschaft, aber trotzdem sehr viel zu denken, zu überlegen, zu verantworten. Da muss man aufpassen, dass man zu seinen Stunden Schlaf kommt, um fit zu bleiben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Wie ist die Lage derzeit?

Der Einsatz war zu 100 Prozent erfolgreich. Natürlich wurden große Waldflächen zerstört, aber es konnten zwei Ortschaften gerettet werden. Wir konnten das Einsatzgebiet brandlos übergeben. Die Dankbarkeit der Bevölkerung war unglaublich groß.