Wiedereröffnung: Vier Hoteliers über ihre Neustart-Pläne

Die Vorbereitungen: „Wir stehen jetzt wieder in den Startlöchern. Unser Boutique Hotel Sepp werden wir am 29. Mai öffnen, das größere Hotel Eder am 11. Juni. Den Restaurant-Betrieb öffnen wir vorerst eingeschränkt, denn wir müssen uns auf unseren Hotelbetrieb konzentrieren“, sagt Josef Schwaiger, Geschäftsführer der Eder Hotels GmbH in Maria Alm im Land Salzburg.

Von den 55 Mitarbeitern würden nur mehr 35 in der Sommersaison arbeiten, der Arbeitsaufwand aber sei groß. „Allein die vielen Desinfektionsspender in den Räumen, Gängen und auf den Tischen zu organisieren, kostet ein paar Tausender, wie auch die Umstellung im Frühstücks-Service.“ Den Barbetrieb hoffe er, zumindest eingeschränkt, öffnen zu können. „Damit unsere Gastfreundschaft durch die erhöhten Hygienevorschriften nicht ganz verloren geht.“

Die Erwartungen: Die Buchungen für Juli und August seien gut, so Schwaiger, aber: „Wir brauchen offene Grenzen, denn wir haben bis zu 40 Prozent an deutschen Gästen in unseren Betrieben.“ Die Auslastung mit knapp 20 Prozent an inländischen Gästen in der Region Hochkönig sei zu gering. „Ich bin aber optimistisch, dass wir mehr Einheimische für einen Inlandsurlaub begeistern können, die Infrastruktur ist hervorragend.“

Trotzdem würden zwei harte Jahre auf ihn zukommen, ist sich der Hotelier sicher. In den vergangenen Jahren habe er rund 15 Millionen Euro in seine Hotels investiert. „Ich habe mich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber unseren Polster werden wir aufbrauchen müssen.“

„Schwarze Zahlen werden wir nicht schreiben“

Michaela Reitterer führt das Boutiquehotel Stadthalle und zählt auf Inlands- und Stammgäste