Von Großen lernen

Kinder bewundern ihre älteren Geschwister, eine Zeit lang auch die Eltern. Als Jugendliche sind es Musiker, Sportler oder Schauspieler, die verträumte Blicke ernten – und dann? Was wird aus Vorbildern, wenn man älter wird? Fallen sie der gnadenlosen Realität zum Opfer?

Wer Vorbild ist, wird heroisiert, ist ein Ideal. Bewunderer fertigen sich ein Bild an, das unmöglich für alle Ewigkeit gehalten werden kann, das irgendwann der Enttäuschung weicht. Niemand ist perfekt. Heroisieren ist nichts für Erwachsene.

Leistungen anderer anerkennen dafür umso mehr. Von jenen zu lernen, die in ihrer Disziplin grandios sind, die exzellentes Fachwissen haben, aber auch fühlen und den Menschen achten, ist ein intelligenter Zug. Das ist vor allem für jene wichtig, die am Anfang einer Karriere stehen, die sich gerade umorientieren oder ein Start-up gründen. Oder für Gruppen, die ein neues Terrain begehen – wie Frauen im Management oder Männer in Karenz.