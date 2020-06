Von den Sex Pistols lernen

Das macht eine mittelmäßige Firma, die mittelmäßige Kameras produziert, und stets hinter der erstklassigen Konkurrenz hinterherhechelt? Sie produziert eine schlechte Kamera, verkauft sie billig und wächst so in fünf Jahren um 50.000 Prozent. So geschehen der Firma Pure Digital, die später von Cisco um 590 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Oder die Fluglinie Ryanair, die das Service auf null herunterfuhr und so mit Billigstangeboten reüssieren konnte. Oder IKEA: Billige Möbel, die man auch noch selbst zusammenbauen muss. All diese Firmen sorgten in ihrer Branche für Aufruhr – dank unkonventioneller Ideen.

Eben solch erfrischende und bisweilen provokante Denkanstöße gibt der finnische Anarcho-Professor für Management Alf Rehn, bekennender Bad Boy der Business School, im Buch "Gefährliche Ideen". Um kreative Ideen zu haben, vergessen Sie Kreativitätsübungen, rät er. Denkakrobatik für mehr Ideenreichtum bringe gar nix außer der Ausschüttung von Wohlfühldopamin im Hirn, sagt Rehn. Das uns mit Wärme und Zuneigung flutet und uns glauben lässt, wir seien kreativ. Sind wir de facto nicht.