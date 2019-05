Vom Musiker zum Doktor: Kunstuni Graz ehrt Phil Collins

Einer der Posaunisten Band ist Luis Bonilla – der zweifache Grammy-Preisträger lehrt seit November 2018 am Institut für Jazz der Kunstuni. Seit vielen Jahren zählt er zur Stammbesetzung einiger der bekanntesten Big Bands der Welt. Brad Cole wiederum ist der musikalische Leiter und langjähriger Keyboarder von Collins.

Round Table mit Phil Collins

Phil Collins selbst wird auf dem Konzert nicht musizieren, dafür wird er vor der Verleihung des Ehrendoktorats an einem exklusiven Roundtable-Gespräch mit Studierenden an einem Tisch sitzen. Teilnehmen können alle Jazz-Studierende und einschlägige Lehrende, so Götz. „Das betrifft um die Hundert Leute, wir haben versucht es eher klein zu halten.“

Der Festakt sowie das Konzert sind am Mittwochabend, dem 22. Mai organisiert – leider als geschlossene Veranstaltung. Die Verleihung findet um 20 Uhr im MUMUTH in der Lichtenfelsgasse 14 an der Kunstuni statt.

Die gute Nachricht: für die breite Öffentlichkeit gibt es am 2. Juni nochmals die Möglichkeit, Phil Collins zu sehen und zu hören. Da gibt der britische Jazz-Star im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Konzert.