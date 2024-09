Vom Finanzprofi zum CEO: Der Aufstieg der CFOs in Krisenzeiten

Will man sich für den CFO-Posten rüsten, braucht es zunächst die richtige Ausbildung. An der WU Wien würde man es so angehen: Bachelor der Betriebswirtschaft, vertiefende Lehrveranstaltungen zum Thema und einen von drei spezialisierten Masterprogrammen. Aber: Plätze sind begrenzt. Im Master Quantitative Finance sind es lediglich 60. Und: Der Bereich boomt. Anfängerzahlen in Finanz und Rechnungswesen steigen. Es ist mittlerweile das drittbeliebteste Masterstudium an der WU. Wer das absolviert, kennt sich aus: in Buchhaltung, Controlling und am Kapitalmarkt. Zwei bekannte Alumna, die heute CFO sind: Petra Hums von den Wiener Linien und Petra Preining von AT&S.