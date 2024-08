Geheim: Warum Unternehmen verdeckt nach neuen Chefs suchen

Zurzeit haben wir eine Besonderheit am Markt. Die externen Faktoren – Covid, Klima, die Transformation am Arbeitsmarkt – ändern sich sehr stark. Die internen Organisationsstrukturen von Unternehmen bleiben aber oft gleich. Hier öffnet sich eine große Lücke zwischen den Unternehmen, die neu gegründet wurden oder schon so stark transformiert sind, dass sie die neue Zeit in sich tragen. Und jenen Firmen, die in der alten Welt verhaftet sind. In Zweiterem suchen gute Manager das Weite.

Weshalb genau?

Sie sehen keine Zukunft. Wir bemerken vermehrt Anfragen von Managern, die jahrelang in guten Positionen in namhaften Unternehmen waren. Wo man früher sagte: Da muss man bleiben. Doch mittlerweile ist es mehr Risiko als Gewinn.

Umgekehrt werden Manager schnell wieder ausgetauscht, wenn sie nicht liefern, was man von ihnen erwartet.

Es ist viel Veränderungsenergie da, das spürt man. Durch die multiplen Krisen werden Unternehmen neu aufgestellt oder gekauft. Und dann wird auch bewusst ein neues Management gesucht. Oft weil die Eigentümer oder Stakeholder ein Unternehmen neu ausrichten wollen und merken, dass die Geschäftsführung den Weg nicht mitgehen kann oder will. Diese Dynamik am Markt trägt dazu bei, dass wir nicht viele offene, sondern verdeckte Suchen haben.

Wie läuft so etwas ab?

Es gibt unterschiedliche Verdecktheitsgrade, Geheimhaltungserklärungen, die unterzeichnet werden. Aktuell haben wir eine Suche für eine AG mit sehr hohem Verdecktheitsgrad. Hier geben wir zwar Eckpunkte an die Kandidaten raus, konkrete Informationen gibt es aber erst nach Zeichnung einer NDA (Geheimhaltungsvertrag, Anm.) und sofern man es auf die Shortlist geschafft hat.