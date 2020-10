Geschäftsessen: Vom fast geküssten Koch

Die Rindsbackerln auf Kartoffelpüree versetzen mich in meine Kindheit. Die anderen Gerichte sind auch sehr gut, einigen wenigen Speisen fehlt es noch an Raffinesse. Fazit: Gehen Sie hin und kosten Sie sich durch den Geschmacksreigen in einem Ambiente, das jeden Influencer vor Neid erblassen lässt. Preise: hoch.

Paul & Vitos, Petersplatz 11, 1010 Wien,

Montag bis Samstag 11.00 bis 1 Uhr