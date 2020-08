Vitamin B am Jobmarkt: Du, ich kenn da wen

KURIER: Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass der verdeckte Stellenmarkt und die Jobsuche über Vitamin B nicht dasselbe sind– was ist der Unterschied?

Michael Hanschitz: Vitamin B heißt für mich, dass jemand seine Position ausnutzt, um eine Stelle mit jemanden zu besetzen, für den er oder sie nicht qualifiziert ist. Auf dem verdeckten Stellenmarkt hingegen überreicht man über einen Kontakt seine Unterlagen direkt an einen Verantwortungsträger. Sie werden also trotzdem auf Ihre Qualifikation geprüft.

Aber ist so eine verdeckte Jobvergabe nicht diskriminierend?

Diskriminierend finde ich das nicht, Zugang zum verdeckten Stellenmarkt hat jeder – die Frage ist eher, können Sie netzwerken oder können Sie es nicht? Der Punkt ist doch: Viele Leute wissen gar nicht, dass auch sie über Kontakte einen Job suchen können und schauen nur nach ausgeschriebenen Stellen.

Nicht alle haben solche Kontakte und haben somit nicht dieselben Chancen.

Auch viele meiner Kunden sagen: ich kenne keine Leute. Nur sind sie sich oft nicht über ihr Netzwerk bewusst: Jeder hat Familie, Verwandte, Bekannte, wo man nachfragen kann. Auch an anderen Knotenpunkten kann man andocken: Wer ist mir in die Schule gegangen? Welche Kontakte habe ich auf Xing oder Linkedin? Mit wem kann ich auf einen Kaffee gehen? Das ist einfach nur ein Abarbeiten des Umfelds und keine große Hexerei. Manche schämen sich aber, auf Leute zuzugehen und offen zu sagen, dass sie auf Jobsuche sind. Das ist für sie ein Tabuthema. Sein Umfeld darüber zu informieren, ist ein aber wichtiger Schritt.



Welche Rolle spielen hier soziale Netzwerke?

Wer auf Xing 400 oder 500 Kontakte hat, ist in einer guten Ausgangsposition, aber nicht automatisch im Vorteil. Mit den allermeisten wurde vermutlich noch nie persönlich gesprochen – das sind keine realen Kontakte, die einem helfen, sobald man auf Jobsuche ist. Hier beginnt die Arbeit erst: Man muss die Leute anschreiben, mit ihnen telefonieren, Treffen vereinbaren und Beziehungen aufbauen.

Wie geht man dann weiter vor?

Auf solche Gespräche sollte man sich gut vorbereiten und sich im Vorfeld überlegen, was man sagt. Eine andere Strategie wäre, Branchenveranstaltungen zu besuchen und an Netzwerktreffen teilzunehmen. Events gingen durch Corona zwar zurück, sie finden aber virtuell statt. Ich empfehle die Daumenregel: Erhöhen Sie ihren Kommunikationsaufwand mal fünf, nutzen Sie jede Gelegenheit, um an Informationen in der Branche zu kommen.