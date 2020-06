Virtuell beschwert, real gekündigt

Günter Köstelbauer ist Jurist bei der Arbeiterkammer (AK) Wien. Beim Thema Social Media und Arbeitsrecht, muss er viel seufzen.

KURIER: Wie oft sind Sie mit Fällen, in denen Online-Postings zu einer Kündigung geführt haben, konfrontiert?

Günter Köstelbauer: Wir hatten in der letzten Zeit schon einige Fälle, wo etwas Abfälliges über den Job, Kollegen oder den Geschäftsführer gepostet wurde. Solche, wo dann die sogenannten Freunde doch keine Freunde waren und es weitererzählt haben. Ein aktueller Fall: Eine Frau in Karenz schrieb auf ihrem Account, dass sie jetzt froh wäre, ihren Chef, ein Arschloch, für eine Zeit nicht mehr sehen zu müssen. Sie wurde entlassen. Der Fall liegt derzeit beim Arbeitsgericht.

Wenn ich auf meinem Facebook-Account schreibe: „Scheißtag, Scheißjob, Scheißfirma, Scheißchefs“ – so passiert in Frankreich –, ist eine Kündigung gerechtfertigt.

Jeder Fall ist anders und die Grenzen sind nicht klar geregelt. Wenn es sich um eine Ehrenbeleidigung handelt, kann es zu einer Kündigung kommen. Ebenso bei firmenschädigenden Aussagen. Als Arbeitnehmer bin ich zur Treue verpflichtet und darf keine abfälligen, schädigenden Äußerungen tätigen.

Ihr Rat?

Wir sagen: Seids vorsichtig, was ihr postet. Passt bei Äußerungen, die den Arbeitgeber betreffen, auf. Schreibts nichts, was den Ruf schädigt und überlegt gut, wer eure Freunde sind. Denken darf ich mir alles und ich kann dem Freund erzählen, dass mir der Chef auf den Nerv geht. Aber Facebook ist etwas anderes – da kann ich mich auch mit einem Megafon auf den Stephansplatz stellen.

Wenn in meiner Firma der Facebook-Zugang gesperrt ist, ist es dann in Ordnung, von meinem privaten Handy aus Facebook zu nutzen?

Wenn ich das während meiner Pause mache, kann der Arbeitgeber das schwer verbieten. Während der Arbeitszeit private eMails abrufen, facebooken, YouTube-Videos schauen, das darf der Arbeitgeber alles verbieten. Auch wenn es bis jetzt gestattet war und es dann verboten wurde, muss man das ernst nehmen. Die AK hat auch eine Facebook-Seite, da muss ich während der Arbeitszeit ab und zu reinschauen. Jede Internetnutzung im Rahmen der Arbeit ist in Ordnung.

Viele sehen Facebook als privaten Raum an.

Jeder sollte sich überlegen, inwieweit der Datenschutz in diesen Medien wirklich gewährleistet ist – nämlich gar nicht. Wenn einen jemand interessiert, dann google ich ihn. Was da dann geschrieben steht, liegt in der Verantwortung des Einzelnen.