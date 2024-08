Raves auf Windrädern und in der Bim: Wie zwei Eventplaner mit Partys Geld machen

Gailit: Raves sind oft negativ mit illegalem Feiern behaftet – im Dunkeln unter einer Brücke, bis die Polizei kommt. Aber so sehen wir das nicht. Für uns ist es eine Zusammenkunft von Leuten mit euphorischer elektronischer Musik und DJ. In dieser Hinsicht sind wir irgendwas zwischen Rave und Festival. Ein „Ravetival“, wenn man so will.

Was bringt Ihnen der extra Aufwand wirtschaftlich?

Hiller: Je ausgefallener der Ort, desto mehr Tickets verkaufen sich. Und wir merken auch, dass man damit auf sozialen Medien an Reichweite gewinnt. Man merkt, dass die Marke bekannter wird. Wir werden sogar gelegentlich auf der Straße darauf angesprochen.

Gailit: Wir fanden es fad, an denselben Orten zu spielen wie jeder andere auch. Wenn wir schon extravagante Musik anbieten, muss es auch an einem Ort sein, der anziehend ist.

Extravagante Musik?

Gailit: Wir hören gerne Musik und haben gemerkt, dass es in Österreich kein besonders breites Spektrum an Musikrichtungen gibt. Hip-Hop, Kommerzschiene, R'n'B und Techno – dazwischen gibt es nichts. Wir wollten die Musik, die vorwiegend aus Amsterdam kommt, hierherbringen. Also haben wir uns eine Musikanlage inklusive Equipment gekauft und legen für Freunde und Verwandte auf. Das kam gut an, und die Leute haben es weitererzählt.

Gestartet haben Sie aber in der Werbebranche mit Ihrer Agentur „Echte Freude“, die Sie bis heute betreiben.

Gailit: Wir haben eine Werbeagentur mit Fokus auf Filmproduktion. Damit verdienen wir unser Geld. Die zusätzliche Eventorganisation war eher ein Spaßprojekt.