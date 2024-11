Von Motorradunfall bis Berufsunfähigkeit: Wann Lebensversicherungen wirklich helfen

Den Durchblick kann man hier schnell verlieren. „Im Grunde gibt es zwei Varianten: Lebensversicherungen zur Absicherung und Lebensversicherungen zum Geld ansparen“, erklärt der Wiener Finanzdienstleister Kurt Beltermann von der Beltermann KG. Will man sich absichern, zählt auch die Unfallversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung sowie andere Absicherungsarten wie zum Beispiel die Absicherung von Grundfähigkeiten dazu. Noch mehr Möglichkeiten im Dschungel der Versicherungen.

Menschen wie Martin K. möchten sich absichern für den Fall der Fälle. Todesfälle, Kredite (siehe Interview), Unfälle oder Krankheiten lassen sich unter anderem absichern. Die Versicherungsprodukte am Markt sind vielfältig und in sich teilweise sehr komplex. Allein bei den Lebensversicherungen unterscheidet man zwischen der klassischen Lebensversicherung mit einem Er- und Ablebensteil, fondsgebundene und fondsorientierte Lebensversicherungen oder auch lebenslange Zusatzpensionen.

Niemand weiß natürlich, ob einem ein ähnliches Schicksal wie dem Bäcker ereilt oder ein Unfall das eigene Leben völlig auf dem Kopf stellt. Woran sollte man sich also bei der Wahl einer Versicherung orientieren? „Es braucht nicht jeder jede Versicherung. Aber man sollte sich mit dem Thema Absichern beschäftigen. Seine Lebensumstände, Risken und finanzielle Mittel, aber auch Ziele unter die Lupe nehmen. Ein gewerblicher Finanzdienstleister hilft hierbei, Klarheit zu schaffen“, sagt Beltermann.

Zudem werden die zahlreichen Fragen des Kunden in Ruhe und mit Kompetenz beantwortet, sowie Details zu den einzelnen Produkten geklärt. Eric Rubas: „Am Ende erhält der Kunde ein Produkt, das maßgeschneidert und mit dem er jahrelang zufrieden ist. Und er sich eben sicher fühlen kann.“

Den Experten gehe es vor allem um Bewusstseinsbildung und der Auseinandersetzung mit dem Thema Absicherung. Ein unabhängiger, gewerblicher Finanzberater hilft dabei herauszufinden, was man wirklich braucht und welches Versicherungsprodukt tatsächlich Sinn macht in der jeweiligen Lebenssituation.

Nachgefragt bei Finanz- und Versicherungsexperten Oliver Walla über die Absicherung von Krediten

KURIER: Wann verlangt die Bank eine Kreditabsicherung?

Oliver Walla: Eigentlich immer, sobald man einen Kredit beantragt. Früher war es lockerer, heutzutage soll alles abgesichert sein. Aber etwa 15 Prozent der Kunden wollen von sich aus die Absicherung.

Welche Arten der Kreditabsicherung gibt es?

Sicherstellung von Spareinlagen, eine Absicherung durch Immobilien, eine Lebensversicherung oder auch der Typenschein des Autos kann hinterlegt werden.

Was bringt die Absicherung dem Kunden? Je mehr Sicherheiten man mitbringt, desto eher bekommt man neben all den anderen Kriterien einen Kredit. Man ist dadurch aber auch gebundener und hat mehr Verpflichtungen.

Was sollte der Kunde beim Vertragsabschluss beachten?

Das Kredit- und Versicherungswesen ist über die Jahre so umfangreich geworden. Da braucht es eine wirklich gute und umfassende Beratung. Viele Kunden kommen nach Jahren aufgrund von zu schnell abgeschlossenen Verträgen leider auf Fehler dahinter und das kann teuer werden.

Wie können diese Fehler vermieden werden?

In den Köpfen der Leute ist noch immer: Wenn ich einen Kredit will, gehe ich zur Bank. Die meisten wissen nicht, dass auch gewerbliche Finanzberater Kredite vermitteln. Diese sind unabhängig und arbeiten nicht im Interesse eines einzigen Geldinstituts. Sie arbeiten auch nicht mit standardisierten Formularen, sondern nehmen sich die Zeit, dem Kunden alles im Detail zu erklären, sodass dieser eine fundierte Entscheidung treffen kann, mit der er auch in zehn Jahren noch zufrieden ist.

