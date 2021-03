Verkostung: Wie 3D-gedruckter Lachs auf Pflanzenbasis schmeckt

Am vergangenen Samstag fanden zwei aufsehenerregende Ereignisse statt und das sogar in ziemlicher Nähe. Während Demonstranten den Donaukanal entlang marschierten und Stimmung gegen Corona-Regeln machten, bissen in einer Seitenstraße Food-Blogger, Medienvertreter und Freikarten-Gewinner zum ersten Mal in ihrem Leben in ein veganes, 3D-gedrucktes Lachsfilet.

Täuschend echt

Serviert wurde es mit Brot, Rucola, roten Zwiebeln und Kapern oder gänzlich als rohes Filet. Und hätte man nicht vorher gewusst, dass das Imitat aus Erbsenproteinen, Zitrusfasern und Algenöl besteht, hätte man auch nie Verdacht geschöpft.

Geschmack, Geruch und Zusammensetzung sind täuschend echt und fischig. Selbst die typisch wellenförmige Oberflächenstruktur wurde detailgetreu in die pflanzliche Masse gedruckt. Und: es schmeckt!

Ess- und marktreif

„Essen nach etwas schmecken zu lassen, ist relativ einfach. Die Königsdisziplin ist die Textur“, erklärt Robin Simsa. Er ist CEO des Start-ups Revo Foods, welches früher Legendary Vish hieß.

Seit dem Interview im vergangenen Herbst hat sich viel getan. Zu dem Zeitpunkt tüftelte das Gründer-Team, bestehend aus Simsa, Theresa Rothenbücher und Hakan Gürbüzm, noch an ihren Prototypen.