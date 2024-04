Sture Urlaubsplanung: Habe ich ein Recht auf meinen Wunschtermin?

Um hier Konflikte zu vermeiden, müssen also in den Unternehmen faire Spielregeln für die jeweiligen Teams aufgestellt werden.

Die Aufgabe eines Chefs oder einer Chefin ist deswegen, klare Rahmenbedingungen vorzugeben, sagt Manuela Lindlbauer. Vorgesetzte stellen klar, wann und wo wie viele Leute gebraucht werden, damit Mitarbeiter sich orientieren, und das bei der Urlaubsplanung berücksichtigen können. „Am Ende des Tages muss das Geschäft gut funktionieren. Wenn das gelingt, muss man sich in keine Details einmischen“, meint sie. Am besten funktioniere so ein Zugang in einer Unternehmenskultur , die Selbstverantwortung vorlebt. „Ist immer alles vorgegeben, wird das Team die Urlaubsplanung schwer allein organisieren können“, sagt Lindlbauer.

Urlaubszwang erlaubt?

Wie sehr man als Chef in die Urlaubsplanung eingreifen kann? „Man kann niemanden zum Urlaub zwingen“, sagt Biljana Savic. Bedeutet, dass Firmen auch keinen Urlaub anordnen dürfen. Selbst bei Betriebsurlauben stünde es den Mitarbeitern frei, ob sie sich als einsatzbereit melden und den freien Tagen nicht zustimmen. „Die Firma darf die Tage dann auch nicht vom Urlaubskontingent abziehen“, so die Rechtsexpertin. Ein Blick in den Arbeitsvertrag schadet hier nicht, denn so mancher Betriebsurlaub könnte dort geregelt sein. Ist das der Fall, darf die Firma laut Oberstem Gerichtshof zwei Wochen Urlaub festlegen. Die verbleibenden drei teilen die Mitarbeiter für sich ein.

An sich ist die Urlaubsplanung einfacher geworden, beobachtet Manuela Lindlbauer. Durch hybride, flexible Arbeitszeiten sei alles entspannter. Deswegen antwortet sie auf die Frage, ob man sich gleich fünf Wochen Urlaub am Stück eintragen könnte: „Warum nicht“ – solange es mit den Arbeitsprozessen vereinbar ist. Wichtig sei es, solche Pläne rechtzeitig anzukündigen: „Wenn man es im Jänner anspricht und vorschlägt, wer einspringen könnte, wird es kein Problem sein.“ Kündigt man aber den Fünf-Wochen-Sommertrip erst im Juni an, nach dem Prinzip „hinter mir die Sintflut, wird das beim Vorgesetzten nicht gut ankommen.“

