Selbstständig: Der große Unterschied zwischen Nachfolgern und Gründern

Die Gründerin

„Ich bin die Erste in meiner Familie, die sich selbstständig gemacht hat“, erzählt Vada Müller dem KURIER. Vor über einem Jahr startete sie mit ihrem Business-Networking-Unternehmen „Leaders in Heels“. Davor war Selbstständigkeit nie ein Thema. Erst durch ihre Arbeit in einem Start-up wurde sie neugierig: „Ich habe gemerkt, dass ich mehr Fähigkeiten besitze und mit dem Angestelltendasein nicht glücklich bin.“

Der nächste logische Schritt war, sich zu informieren und mit Leuten auszutauschen, die den Sprung ins Ungewisse gewagt haben. „Ein Bekannter fragte mich, wovor ich Angst habe“, erinnert sie sich. Das gab ihr den Anstoß, um „langsam in die Selbstständigkeit zu gleiten“, sagt sie: „Es hat sicher ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe zu kündigen und mich Vollzeit um mein Unternehmen zu kümmern.“ Dabei stand die eigentliche Herausforderung erst an: Der bürokratische Aspekt des Gründens. „Es ist schwierig, sich da zurechtzufinden“, gibt sie zu. Umso wichtiger war es, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen und nach Hilfe zu fragen, so die Gründerin.