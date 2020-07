Unternehmensberater: Aufstieg oder du bist weg

„Dieser Tag kommt einem echten Arbeitstag im Leben eines Beraters sehr nahe“, sagt Robert Dominovic. Was der Senior Consultant bei der Strategieberatung Roland Berger in Wien meint, ist: Vor ein völlig unbekanntes Problem gestellt werden. Unter Zeitdruck plausible Annahmen über die Zukunft treffen. Überzeugende Lösungen erarbeiten. Diese an einen kritischen Kunden verkaufen. Konkret heißt das: Stress für die zwölf Studierenden und Teilnehmer der hauseigenen Vienna Case Challenge 2014 . „Convince or confuse – den Kunden überzeugen oder verwirren“ nennt später einer der Studierenden die angeblich perfekte Strategie für das Präsentieren seiner Idee. Für ihn und seine Mitstreiter die alle bald ins Berufsleben einsteigen, ist Consulting der Traumjob. Wie er geht, haben sie theoretisch im Studium gelernt. Was sie wirklich erwartet, proben sie hier.

Die heurige Vienna Case Challenge ist aber anders. Es gibt nicht, wie sonst, ein betriebswirtschaftliches Problem zu lösen. Die Mission: Maßnahmen definieren, mit welchen sich Wien als eine der lebenswertesten Städte der Welt auch in zehn Jahren auf den obersten Plätzen der Rankings hält.

Ratlos ist bei der Aufgabe niemand. Zweieinhalb Stunden grübeln die Studierenden in drei Gruppen am Konzept. Wie echte Berater: In Gruppen, am Flipchart Ideen skizzierend, über den Unterlagen brütend, mit Deadline. Die Büroräume sind stickig, die Uhr tickt. Die eine, einzig wahre Strategie gibt es natürlich nicht. Alle drei Teams haben innovative Ideen, neue Ansätze. Und bringen diese in perfektem Englisch in rund 20-minütigen Präsentation rüber, unangenehme Zwischenfragen der Kunden – der Roland Berger Consultants – inklusive. Die beste Lösung kommt schließlich von den Strategy, Innovation and Management Control Studierenden der WU, Michael Austerer, Juliane Telega, Enno Krey, und Olena Zagorodna: Wien soll eine Anlaufstelle für Start-ups aus ganz Europa werden.