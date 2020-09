Unsere Landwirte erobern Neuland

Klimawandel, die Macht des Handels und steigende Anforderungen an eine ressourcenschonende Produktion lässt den heimischen Bauern keine Wahl, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Der Grüne Bericht 2020, herausgegeben vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), zeigt die schwierige Situation. Die durchschnittlichen Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je Betrieb sind gegenüber 2018 von 28.035 auf 27.966 Euro gesunken.

Damit stagniert die Einkommensentwicklung in der Land- und Forstwirtschaft und liegt nun auf dem Niveau von 2016. Die bis dato letzte vorliegende Agrarstrukturerhebung aus dem Jahr 2016 (die aktuellste läuft gerade, Zahlen dazu werden erst 2021 veröffentlicht) weist für Österreich 162.018 land- und forstwirtschaftliche Betriebe aus. Seit dem Jahr 2010 ist damit die Betriebszahl um 6,5 Prozent zurückgegangen.

Zwei Strategien sind erfolgreich: sich als Gemischtbetrieb zu positionieren und sein Risiko damit breit zu verteilen. Wie es jene Landwirte tun, die beispielsweise auf eine Milchwirtschaft und gleichzeitig auf das Konzept „Urlaub am Bauernhof“ setzen. Die andere Strategie lautet: so viel Wertschöpfung wie möglich zu generieren.

Das gelingt, in dem der Landwirt den Zwischenhandel umgeht und vom Rohstoff bis zum Endprodukt alles selber macht – inklusive Direktvermarktung durch Onlineshops oder Ab-Hof-Verkäufen. „Landwirte, die 2019 auf Direktvermarktung gesetzt haben, verzeichnen sogar Umsatzzuwächse. Eine Verstärkung dieses Trends wird auch für 2020 erwartet“, heißt es dazu aus dem Landwirtschaftsministerium.

Reis aus der Steiermark

Ewald Fröhlich setzt auch auf Direktvermarktung. Der Bauer pflanzte früher Käferbohnen an. Durch den Klimawandel wurde es den Bohnen in den letzten Jahren zu warm. Die Hälfte der Erträge blieb aus. „Ich war aber schon immer offen für Neues. Als ich gesehen habe, dass ein Schweizer auf nahezu derselben Seehöhe Reis anpflanzt, dachte ich mir, wenn das bei dem geht, funktioniert das in der Steiermark schon lange“, sagt Fröhlich und fing parallel zu den Käferbohnen an, Reis auszusäen.

Die ersten zwei Jahre waren hart, sie brachten nur eine bescheidene Ernte. Viele Anbauversuche waren nötig. „Der Reis ist eine Diva“, so Fröhlich. Mittlerweile hat er die Diva gut im Griff und seit 2016 den Ertrag verdreifacht. Seit vergangenem Jahr hat er sich auch noch die südamerikanische Schwester hinzugeholt: Quinoa. „Man muss Veränderungen annehmen und neue Wege gehen“, sagt Fröhlich.